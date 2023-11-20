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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي فلسطيني يكشف آخر التطورات بشأن ملف الأسرى

محلل سياسي فلسطيني
محلل سياسي فلسطيني

قال طه الخطيب، محلل سياسي فلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صرح أنه سيطر على الجبهة الشمالية ومدينة غزة بشكل كامل لثلاث مرات، وأن العمليات انخفضت، في حين أنه تم إعلان أنه سيتم فتح المدارس من جديد، ولكن اليوم في السادسة ضُربت مدينة تل أبيب والمناطق المحيطة بعمق 80 كيلو بما فيهم مطار بورجورين و129 موقع مختلف. 

محلل سياسي يتحدث عن ملف الأسرى 

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الضربة القوية التي شهدها إسرائيل هي أقوى ضربة صاروخية تعرضت لها إسرائيل منذ يوم 7 أكتوبر، والمجتمع الإسرائيلي هو مجتمع عسكري وكلهم يدخلون الجيش وليس لديهم أي استثناء أو إعفاء وما إلى ذلك، ولكن ضرب تل أبيب لحظة وصول مستشار الرئيس الأمريكي أمر صعب. 

وتابع أن أمريكا تريد الآن هي السيطرة على قطاع غزة فقط، ولا تريد اتساع المعارك في أي اتجاه آخر، لافتا إلى أنه كان هناك حديث متزايد حول تحريك ملف الأسرى، موضحا أن كتائب القسام تراجعوا في آخر لحظة عن إتمام الصفقة الخاصة بالاتفاق الجزئي الذي تم في الفترة الأخيرة.

واستكمل، أن قناة روسيا اليوم تحدثت عن مصادر مصرية أن منطقة تبادل الأسرى ستكون معبر رفح من الجانب المصري، ومن ثم تراجعت الأخبار مرة أخرى، موضحا أن مصر لن تدخل علنا أو سرا في صفقة الأسرى إلا أن كان هناك عمليات تبادلية. 

محلل سياسي فلسطيني جيش الاحتلال ملف الأسرى نامج حضرة المواطن قناة الحدث اليوم تل أبيب

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