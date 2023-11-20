استكمال البناء وتعدد المخالفات..برلماني يكشف أهم التسهيلات المتفق عليها في قانون التصالح

قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب أن هناك عدد من التسهيلات تمت في بنود القانون، أن من حصل على موافقة وفقا للقانون القديم يمكنهم استكمال البناء، إمكانية التصالح على عدد من التعديات مثل التعدي على خطوط التنظيم وتغيير استخدام أماكن بآليات معينة، وسيتم تفصيلها بالائحة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن التصالح سيكون على المخالفات حتى التصوير الجوي للشهر الماضي مشيدا بتعاون القوات المسلحة.

وأشار إلي أن هناك إمكانية التصالح بقرار مجلس الوزراء على اي مخالفات لا ينطبق عليها إمكانات التصالح، وهناك بنود لا يمكن التصالح عليها مثل التعدي على الآثار أو نهر النيل وتغيير استخدام الجراجات.