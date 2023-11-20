عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارات أو التلاعب بأرقامها .. خبير يوضح

قال اللواء أحمد هشام الخبير المروري أن طمس اللوحات المعدنية أو التلاعب بأرقام اللوحات المعدنية أو تغييرها ستكون عقوبته حجز السيارة بحد أدنى ٦ أشهر وإعادة ترخيص السيارة مرة أخرى، وبيتم الاستعلام الأمني على مالك السيارة وإيقاف رخصة تسير السيارة لمدة ستة أشهر وغرامة مالية بحد أدنى ٣٠٠ج وحد أقصى ١٥٠٠ج والحبس لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف هشام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن اهتمام وزارة الداخلية يأتي في إطار تجديد وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والكباري ومنظومة الرادارات الحديثة والكاميرات الديجيتال وكاميرات المراقبه الحديثة التي تغطي ٧٠٪ من محافظة القاهرة وأجهزة رصد المركبات الموجودة مع ضباط المرور في الشارع للكشف عن السيارة فضلا عن الأكمنة الثابتة والمتحركة ونظام التكنولوجي ITS والتي بدأت وزارة الداخلية في تفعيله.

وناشد اللواء المواطنين المطموس لوحاتهم بسرعة التوجه لمجمع التراخيص بالقاهرة الجديدة سيتم إصلاح اللوحات وتركيبها مجانا وعلى باقي المحافظات التوجه لإدارة المرور العامة.