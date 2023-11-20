دينا عمرو لاعبة سلة الأهلي: كأس السوبر هديتنا للجماهير

قالت دينا عمرو، كابتن الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، إن كأس السوبر الذي حصده الفريق على حساب الجزيرة يعتبر بمثابة ‏هدية للجماهير، بعد خسارة لقب دوري المرتبط قبل عدة أيام.‏

وأوضحت: «دخلنا مباراة السوبر أمام الجزيرة بهدف واحد، وهو الفوز باللقب، والتأكيد أن خسارة بطولة لا يمكن أن تبتعد بنا ‏عن مسار البطولات الذي اعتادت عليه الجماهير».‏

وأكملت: «الحمد لله على الفوز بالبطولة، خاصة أنها جاءت على حساب منافس محترم، وفي فترة حرجة للغاية بسبب ضيق الوقت».‏



ووجهت كابتن الفريق الشكر إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على مساندته للاعبات والجهاز الفني خلال جلسته الأخيرة، ‏وهو ما منح الجميع دوافع كبيرة أسهمت في الفوز بالبطولة الغالية.‏

وكان قد توج الفريق الأول لكرة السلة «سيدات»بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بعد أن نجح في الفوز على نظيره فريق الجزيرة، ‏في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين.‏

أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مطصفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في فرض سيطرته على المباراة من ‏بدايتها، وقدمت اللاعبات عرضًا مميزًا على صعيد الهجوم والدفاع والريباوند والرميات الثلاثية، لتنتهي المباراة بالفوز بنتيجة 72-43.‏

تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 27-14، واستمر التفوق لصالح «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الثانية بنتيجة 48-26، وواصل ‏الفريق الأداء المميز لينهي الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 64-37، وتفوقت اللاعبات في الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة ‏‏72-43.‏

عقب نهاية المباراة احتفل الفريق بتسلم كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بعد أن حقق الفريق اللقب عقب مسيرة حافلة.‏