دينا عمرو لاعبة سلة الأهلي: كأس السوبر هديتنا للجماهير

قالت دينا عمرو، كابتن الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، إن كأس السوبر الذي حصده الفريق على حساب الجزيرة يعتبر بمثابة هدية للجماهير، بعد خسارة لقب دوري المرتبط قبل عدة أيام.
وأوضحت: «دخلنا مباراة السوبر أمام الجزيرة بهدف واحد، وهو الفوز باللقب، والتأكيد أن خسارة بطولة لا يمكن أن تبتعد بنا عن مسار البطولات الذي اعتادت عليه الجماهير».
وأكملت: «الحمد لله على الفوز بالبطولة، خاصة أنها جاءت على حساب منافس محترم، وفي فترة حرجة للغاية بسبب ضيق الوقت».
ووجهت كابتن الفريق الشكر إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على مساندته للاعبات والجهاز الفني خلال جلسته الأخيرة، وهو ما منح الجميع دوافع كبيرة أسهمت في الفوز بالبطولة الغالية.
وكان قد توج الفريق الأول لكرة السلة «سيدات»بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بعد أن نجح في الفوز على نظيره فريق الجزيرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين.
أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مطصفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في فرض سيطرته على المباراة من بدايتها، وقدمت اللاعبات عرضًا مميزًا على صعيد الهجوم والدفاع والريباوند والرميات الثلاثية، لتنتهي المباراة بالفوز بنتيجة 72-43.
تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 27-14، واستمر التفوق لصالح «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الثانية بنتيجة 48-26، وواصل الفريق الأداء المميز لينهي الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 64-37، وتفوقت اللاعبات في الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة 72-43.
عقب نهاية المباراة احتفل الفريق بتسلم كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بعد أن حقق الفريق اللقب عقب مسيرة حافلة.