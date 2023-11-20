سأتواجد بغزة.. فريد زهران: فلسطين أول دولة سأزورها لو أصبحت رئيسا للجمهورية

أكد المرشح الرئاسي فريد زهران، أنني كنت دائما أردد لو فزت في الانتخابات الرئاسية وأصبحت رئيسا لمصر، سأتوجه في زيارة خارجية للسودان ولكن بعد ما يحدث في قطاع غزة ستكون فلسطين أول دولة سأزورها، وسأتواجد في قطاع غزة.

وقال زهران، خلال لقائه ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن ما يحدث في فلسطين الآن، هو نتاج أعوام كانت مصر ضعيفة فيها خلال أوقات سابقة.

سأعمل على تلك الزيارة

وتابع المرشح الرئاسي فريد زهران، أنه مع استمرار الضغط على الجانب الإسرائيلي، يمكن أن يكون هناك زيارات مصرية لغزة، مؤكدا أنني لو أصبحت رئيسا سأعمل على تلك الزيارة.



