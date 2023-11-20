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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميرال أشرف لاعبة سلة الأهلي: لقب كأس السوبر إنجاز كبير

ميرال أشرف
ميرال أشرف

قالت ميرال أشرف، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، إن التتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب فريق الجزيرة ‏إنجاز كبير، وأكدت أن لاعبات الأهلي كان لديهن إصرار كبير وعزيمة قوية على تحقيق اللقب‎.‎

وأبدت ميرال سعادتها البالغة بعد الفوز بنتيجة 72 - 43 على الجزيرة، في المباراة التي أقيمت داخل صالة حسن مصطفى، مشيرة ‏إلى أن خبرات لاعبات الأهلي الكبيرة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني كانت بمثابة كلمة السر في تحقيق الفوز بهذا الفارق الكبير.‏

وتقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 27-14، واستمر التفوق لصالح «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الثانية بنتيجة 48-26، وواصل ‏الفريق الأداء المميز لينهي الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 64-37، وتفوقت اللاعبات في الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة ‏‏72-43، ويتوج الفريق باللقب.‏


وكان قد توج الفريق الأول لكرة السلة «سيدات»بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بعد أن نجح في الفوز على نظيره فريق الجزيرة، ‏في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين.‏

أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مطصفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في فرض سيطرته على المباراة من ‏بدايتها، وقدمت اللاعبات عرضًا مميزًا على صعيد الهجوم والدفاع والريباوند والرميات الثلاثية، لتنتهي المباراة بالفوز بنتيجة 72-43.‏

تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 27-14، واستمر التفوق لصالح «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الثانية بنتيجة 48-26، وواصل ‏الفريق الأداء المميز لينهي الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 64-37، وتفوقت اللاعبات في الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة ‏‏72-43.‏

عقب نهاية المباراة احتفل الفريق بتسلم كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بعد أن حقق الفريق اللقب عقب مسيرة حافلة.‏

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