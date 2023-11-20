كاتب صحفي: المواطن يجب أن يكون حريصا على مصلحة بلده ويشارك بالانتخابات

أكد الكاتب الصحفي على السيد، أن الأحداث التي تمر بها المنطقة، تكون دافع أكبر للمواطن للحصول على حقة، والمشاركة بالانتخابات الرئاسية، موضحًا أن البلاد في ظرف استثناء، وحالة من الاضطرابات والمشكلات.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال برنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية شيرين عفت، أن الجميع يريد الحفاظ على الأمن القومي، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ تولي الرئاسة وهو يحافظ على مصر، والجميع يعلم ما قدمه.

أوضح أن أول تحدي للرئيس السيسي، كان الأمن و الأمان، و القضاء على الإرهاب، و الحمد لله تم القضاء على الإرهاب، وقان بتقوية الاقتصاد، وحل مشكلات الطاقة.

وتابع: مصر كانت تعاني من أزمة طاقة وكانت الكهرباء تنقطع بصورة مستمرة، وكانت هناك مشكلات في السياحة، وكانت التحديات صعبة، ولذلك جاء السيسي في ظروف صعبة وتم حل المشكلات".

وكشف أن الضرورة والتحديات في هذه المرحلة أكبر، وأن التحديات و المشكلات، في جميع الاتجاهات، من السودان، وليبيا، وغزة.

وأشار إلي أن المواطن يجب أن يكون حريص على مصلحة بلده، وعليه أن يشارك في الانتخابات الرئاسية، التي تتم في وقت هام، وتكون برقابة من هيئة القضاء.