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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف تفاصيل صفقة عمر كمال عبد الواحد للأهلي.. وكولر يرفض التفريط في نجم الفريق

صدى البلد

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة تفاصيل صفقة عمر كمال عبد الواحد للأهلي وموقف كولر منها.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: فيوتشر يطلب من الأهلي خالد عبد الفتاح إعارة أو انتقال نهائي في صفقة عمر كمال عبد الواحد، وكولر يرفض بشدة التفريط في خالد عبد الفتاح (لاعب سموحة السابق) والذي يصنفه كـ چوكر في الدفاع.

وفي سياق آخر، وواصل رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي ‏والتأهيلي على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش‎.‎

واستغل الجهاز الفني توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي ‏بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الإفريقي.‏

ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.

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