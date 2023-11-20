فريد زهران: سعي إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى مصر إعلان حرب

أكد المرشح الرئاسي فريد زهران، أن سعي إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى مصر هو بمثابة إعلان حرب على مصر، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تستفز مصر ولن تقوم بأعمال معادية لها.

قال فريد زهران، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن نتينايهو وافق على دخول المساعدات لغزة لأنه يخشى ان يدخل في صدام مع مصر.

ردود أفعال قوية

وتابع المرشح الرئاسي فريد زهران، أن من سيدفع ثمن جرائم نتنتياهو أوروبا بالكامل لأن أوروبا بها جاليات عربية وإسلامية، وما يتم من جرائم في غزة، قد يحمل غضب وردود أفعال قوية من العرب المتواجدين هناك.