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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عاطف مغاوري: كما أعلنا سرت خط أحمر لازم نعتبر جنوب غزة كذلك

النائب عاطف مغاوري
النائب عاطف مغاوري

أكد عاطف مغاروري  رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع، أن تصريحات  الكيان الصهيوني حول  تهجير سكان القطاع   الى سيناء لم تتوقف التصريحات ونحن  في جلسة الغد سوف   نؤكد أننا نثق في  إدارة المعركة الدبلوماسية والسياسية والانسانسية   وتديرها عبر المؤسسات  سواء الرئاسة المصرية أو الخارجية المصرية"


لافتاً في مداخلة تليفونية  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON، أنه نحتاج لاستخدام أوراق جديدة في  مواجهة مخطط التهجير   الذي لايتوقف  مسؤولوا الكيان الصهيوني عن  الحديث عنه  نريد أن نعرف في جلسة الغد  ماذا سوف نفعل لو إستمر القصف الاسرائيلي  على سكان القطاع   الذي بدأ   بشمال القطاع إلى وسطه وجنوبه بزعم أنه أكثر امناً والان القصف جنوباً؟   ماذا سسنفعل ونحن مقبلين على فصل الشتاء في  حال إستمرار القصف   ودفعهم للنزوح ً  على حدود مصر  "

 

من حق مصر اتخاذ ما تراه ملزما.  

وأتم " كما أعلنا سرت خط أحمر لازم نعلن جنوب غزة خط أحمر. واتفاقية السلام ليس قدرا محتوما علينا، ومن حق مصر اتخاذ ما تراه ملزما.  

عاطف مغاروري لحزب التجمع المعركة الدبلوماسية الخارجية المصرية مخطط التهجير

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