عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق نصير يكشف دور «حماة الوطن» لدعم المرشح السيسي في الانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن هناك تحرك من حزب حماة وطن لحشد دعم خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدا أنه سيسافر إلى الجالية المصرية في إيطاليا والتي تقدر بنحو مليون صوت لعقد مؤتمر جماهيري حاشد في إيطاليا.


وأضاف نصير في مقابلة مع الإعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن هدفنا هو تعريف الجالية المصرية بحقوقهم والتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات مؤكدا أن صوتهم الانتخابي أمانة عليهم، وأن الأهم هو التصويت في الانتخابات ليس المهم لمرشح بعينه ولكن بالنظر للإنجازات والمرشحين فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المرشح الأقوى بين المرشحين.

وأشار إلى أن هناك جولات إلى دول أخرى مثل عمان والإمارات وغيرها، مؤكدا أن اختيار إيطاليا كبداية؛ نظرا لعدد الجالية المصرية الكبير بها، ولأن أوروبا بعيدة عن المشهد السياسي نسبيا، وللحصول على مكسب جماهيري.

وأوضح أنه على المستوى الداخلي هناك تركيز كبير وتجهيز على مستوى المحافظات والمراكز والأقسام والقرى والوحدات الحزبية وسيتم توفير النقل لناخبي الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوفير المناديب في كافة اللجان وتوفير وسائل الراحة والمأكولات والمشروبات للناخبين أمام اللجان.

وأضاف أن شباب الحزب سيشارك في تنظيم اللجان ومساعدة الأجهزة الأمنية وتوفير المراقبين لفرز الخاص بصناديق الانتخاب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

أسعار الحج السياحي 2024 بالتفصيل

ترشيحاتنا

أقوى موبايل سامسونج في الفئة المتوسطة

رحلة هي الأطول.. مصر للطيران تنقل المنتخب الوطني لأستراليا على أحدث طائراتها

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. بهذه الساعة قبل الفجر

أسعار الحج السياحي 2024 بالتفصيل

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

حكم من يتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد.. و7 أمور تعينك عليها في الشتاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو متداول لمزاح ثقيل بين صديقين بالعراق ينتهي بكارثة.. شاهد

حقق 14000 دولار.. حكاية فلتر البطيخ المثير للجدل عبر التيك توك

فولتير.. مدافع صريح ضد القوانين الفرنسية الصارمة |ماذا فعل؟

الأمم المتحدة تعلن مفاجأة صادمة بشأن درجات الحرارة في العالم

فيديو

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ