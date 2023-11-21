طارق نصير يكشف دور «حماة الوطن» لدعم المرشح السيسي في الانتخابات الرئاسية

قال اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن هناك تحرك من حزب حماة وطن لحشد دعم خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدا أنه سيسافر إلى الجالية المصرية في إيطاليا والتي تقدر بنحو مليون صوت لعقد مؤتمر جماهيري حاشد في إيطاليا.



وأضاف نصير في مقابلة مع الإعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن هدفنا هو تعريف الجالية المصرية بحقوقهم والتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات مؤكدا أن صوتهم الانتخابي أمانة عليهم، وأن الأهم هو التصويت في الانتخابات ليس المهم لمرشح بعينه ولكن بالنظر للإنجازات والمرشحين فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المرشح الأقوى بين المرشحين.

وأشار إلى أن هناك جولات إلى دول أخرى مثل عمان والإمارات وغيرها، مؤكدا أن اختيار إيطاليا كبداية؛ نظرا لعدد الجالية المصرية الكبير بها، ولأن أوروبا بعيدة عن المشهد السياسي نسبيا، وللحصول على مكسب جماهيري.

وأوضح أنه على المستوى الداخلي هناك تركيز كبير وتجهيز على مستوى المحافظات والمراكز والأقسام والقرى والوحدات الحزبية وسيتم توفير النقل لناخبي الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوفير المناديب في كافة اللجان وتوفير وسائل الراحة والمأكولات والمشروبات للناخبين أمام اللجان.

وأضاف أن شباب الحزب سيشارك في تنظيم اللجان ومساعدة الأجهزة الأمنية وتوفير المراقبين لفرز الخاص بصناديق الانتخاب.