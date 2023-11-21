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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء21 نوفمبر 2023|..خذ القرار والاستماع في بدء مشروعك

برج الجدي
برج الجدي

يتميز مواليد برج الجدي بالطموح العالى وامتلاك قدر كبير من الحكمة ولكنهم يسعون للكمال وهم الأشخاص المولدون خلال الفترة– (22 ديسمبر – 19 يناير)

نستعرض لكم توقعات برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء21 نوفمبر 2023 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

 

برج الجدي 21-11-2023 على الصعيد العام

تخلصي من كل ندم، . الذنب لا طائل منه. لا يفيد أي شخص. مشاعركِ متقلبة وقابلة للانفجار في غير متوقعة. لا تتردي في ترك كل شيء. اليوم ليس أفضل يوم لطلب التعاطف، لكن هذا لا ينبغي أن يكون هدفكِ على أي حال. أنتِ فقط من تستطيع التخلص من المشكلات السلبية التي تدور في قلبكِ وعقلكِ.

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برج الجدي 21-11-2023 على الصعيد المهني

البطيء والثبات سيفوز بالسباق اليوم. لا تتستري على التفاصيل من أجل الإسراع في المشروع التالي. من الأفضل أن تأخذي وقتكِ وتتعاملي مع عملكِ بعناية. سيؤدي القيام بذلك إلى حصولكِ على قدر كبير من الثناء والتقدير.

برج الجدي 21-11-2023 على الصعيد العاطفي

في بعض الأحيان يكون من المفيد العثور على نشاط إيجابي يجمع بينكِ وبين الشخص العزيز عليكِ. هذا بالضبط ما يفعله التكوين النجمي اليوم، بشرط أن تتحملي عناء اتخاذ الترتيبات اللازمة. إذا كان هناك مشروع معين عزيز على قلبك، فقومي باتخاذ قرار البدء والاستمتاع بهذه العملية. ستكونين سعيدة بأنكِ فعلت.

برج الجدي 21-11-2023 على الصعيد الصحي

تمنحكِ الكواكب الكثير من الطاقة الجديدة  الطاقة خيالية وخفيفة ولكنها مهمة، بل هو الوقت المناسب لتوسيع آفاقكِ ودعوة الجديد إلى حياتكِ. تخلي عن العادات التي أبقتكِ في مواقف "عالقة". لا يجب أن يكون التغيير شديداً وصادماً .

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