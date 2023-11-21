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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحاجة فاطمة.. سيدة أسوانية تؤيد وتدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

السيدة الأسوانية
السيدة الأسوانية الحاجة فاطمة

حب الوطن، وإعلاء روح الولاء والإنتماء بما يعكس الطابع والمعدن الأصيل لأبناء الشعب المصري العظيم، هذا ما نشهده الآن بارزاً لدى الكبير والصغير

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " ما تحدثت عنه سيدة أسوانية بكلمات من القلب لتؤكد على حبها لوطنها، رغم كبر سنها، إنها الحاجة " فاطمة أبازيد موسى " من قرية الإسماعيلية بمركز كوم أمبو شمال أسوان.

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الحاجة فاطمة 

فالحاجة " فاطمة " أكدت على تأيدها للمرشح عبدالفتاح السيسي ودعمها له خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولهذا فقد حرصت على المشاركة وبحضور فى مؤتمر دعم وتأييد الرئيس السيسي لاستكمال فترة رئاسية جديدة، حيث إنه بالرغم من تنظيمه في المدينة وبعد المسافة عن قريتها، ولكنها توجهت إلى مكان إنعقاد المؤتمر للتعبير عن دعمها الكامل للرئيس السيسى. 

وعبرت الحاجة " فاطمة " بكلمات بسيطة من القلب بقولها "الرئيس عبد الفتاح السيسى ربنا يباركله عمل كل حاجة زينة ومش عاوزين نسيبه عاوزين يكمل معانا المشوار". 

وأشارت الحاجة " فاطمة" إلى أنها ستتجمع هى وأسرتها وجميع أهل قريتها يوم الانتخابات وسيتوجهون إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لاستكمال فترة رئاسية جديدة.

وأكملت بأن جميع أسرتها وأهالى قريتها يدعمون ويؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال مسيرة إنجازته خلال فترة رئاسية جديدة، لأنه يستحق الدعم والتأييد بكل تأكيد، وجدير بأن يحمل راية الوطن، وقيادة سفينته للمزيد من التنمية والبناء.

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 دعم السيسى 

واختتمت الحاجة " فاطمة " كلماتها بأن من أسباب دعمها هى وأهل قريتها للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لاستكمال فترة رئاسية جديدة أنه خلال رئاسته فى الفترة الماضية شهدت القرية التى تعيش فيها، وهى قرية الإسماعيلية بمركز كوم أمبو تنفيذ مبادرة " حياة كريمة "، فهذه المبادرة حولت وغيرت شكل القرية فى كل حاجة، وتم توفير كثير من الخدمات التى كانت تنقصهم. 

وتابعت بأن القرية فيها دلوقتي وحدة صحية كويسة وحلوة بعد ما طورها، وفيها خدمات كتيرة من الخدمات الطبية التى كانوا يفتقدوها، وبردة طوروا المدارس، وكمان بيتم دلوقتي تنفيذ مشروع الصرف الصحى، وغير كده حاجات تانى كتيرة فى القرية 

اللى كانت محرومة منها،"  فربنا يبارك فى الرئيس السيسى،  وينصر مصر وأولاد مصر الطيبين اللى هما عاوزين البلد مفيش بعدها، ويكون فيها الخير كله، ربنا يحفظ مصر". 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان السيسي اخبار المحافظات

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