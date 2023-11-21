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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء..امنحي نفسكِ ما تحتاجه لتشعري بالأمان في بيئتكِ

برج القوس
برج القوس

يعد اليوم لمواليد برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، هو يوم رائع، وخاصة للذين تمت دعوتهم لاغتنام الفرصة للبدء في مشروع جديد تمامًا وإطلاق العنان لإمكاناتهم الإبداعية.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 21 نوفمبر 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.


برج القوس 21-11-2023 على الصعيد العام

 كل ما عليكِ فعله هو التألق. لديكِ فرصة للاندماج مع المجموعات القوية اليوم، لذا تأكدي من إبقاء عينيكِ مفتوحتين. قومي بأشياء من شأنها تحسين وضعكِ الحالي في موقف متعلق بالتمويل. سيكون ذكائكِ الحاد والحقائق والمعلومات التي لا نهاية لها في متناول يديكِ.

برج القوس 21-11-2023 على الصعيد المهني

سيكون المضي قدماً في المشاريع اليوم أسهل بكثير مما كنتِ تتوقعين. إذا كنتِ في السوق للحصول على وظيفة جديدة، فهذا هو الوقت المناسب لكِ للخروج والبحث. شيء مؤكد أن يأتي في طريقكِ. حظ جيد في صفكِ.

برج القوس 21-11-2023 على الصعيد العاطفي

تشير محاذاة الكواكب الحالية إلى أن الجوانب المادية لموقف شخص آخر هي التي تجذبكِ لمرة واحدة. عادةً ما يكون ذلك إما ذكائهم المتلألئ ومحادثاتهم الذكية، أو مظهرهم الجذاب. لكن في الوقت الحالي، فإن مقدار المال الذي يكسبونه هو بلا خجل ما يجعلكِ تشعرين به على الرغم من أنكِ ربما تحبين جوانب شخصيتهم أيضاً.

برج القوس 21-11-2023 على الصعيد الصحي

 عالمكِ الداخلي الهادئ يتعرض باستمرار للمقاطعة والاضطراب بسبب ما يحدث للجنس البشري. من أجل الحفاظ على توازنكِ، يجب أن تكون لديكِ واحدة أو اثنتين من الهوايات التي تقوي عالمكِ الداخلي. تتبادر اللوحة إلى الذهن أو تلعبِ نوعاً من الموسيقى. إن معرفة نوع الجو الذي تزدهرين فيه أمر بالغ الأهمية. امنحي نفسكِ ما تحتاجه لتشعري بالأمان في بيئتكِ.

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