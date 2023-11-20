عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالعلم الفلسطيني.. مصر تحصد ميدالية برونزية في بطولة العالم للكونغ فو بأمريكا

صدى البلد

نجح أحمد سمير لاعب المنتخب المصري للـ ووشو كونغ فو في حصد الميدالية البرونزية في بطولة العالم للكبار المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخسر البطل المصري أحمد سمير في دور الأربعة أمام لاعب كازاخستان ليحصد الميدالية البرونزية، مقدما مباراة شهدت حماسة وندية كبيرة بين الثنائي.

ورفع البطل المصري أحمد سمير علم فلسطين خلال تسلمه الميدالية البرونزية دعما للأشقاء في قطاع غزة بعد تعرضهم لحرب شرسة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للووشو كونغ فو ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو بلاعبي المنتخب المصري خلال بطولة العالم للكبار بعد أن أنقذوا مصر والتي كانت سوف تغيب عن فعاليات البطولة نظرا لعدم حصول اللاعبين الأساسيين الذين كان من المقرر سفرهما إلى الولايات المتحدة جراء التعقيدات في إجراءات الحصول على التأشيرة الأمريكية.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للووشو كونغ فو أن اللاعبين الذين شاركوا في بطولة العالم قرروا اللعب باسم مصر حيث أنهم حاصلون على الجنسية الأمريكية ويعيشون في الولايات المتحدة  الأمر الذي يكشف مدى الانتماء والولاء للشباب المصريين من أجل رفع اسم مصر عاليا بين الدول.

وضمت قائمة الشرف للأبطال المشاركين في بطولة العالم للكبار وهم: أحمد سمير، زياد مدحت، عبد السلام البطران، أحمد علي، روبي حسام في الساندا وفي الاساليب اللاعبان أحمد مصطفى حافظ، عادل عمر والأخير هو الوحيد غير حامل للجنسية الأمريكية ولم ييأس وقام بالسفر إلى تايلاند على نفقته الخاصة من أجل الحصول على التأشيرة الأمريكية من هناك وبالفعل سافر إلى الولايات المتحدة ليتواجد بين صفوف المنتخب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

شح المعروض يرفع أسعار السجائر إلى مستوى غير مسبوق

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

على متنها يهود.. ألف قارب تتجه من تركيا إلى غزة الخميس المقبل

ترشيحاتنا

توسع الصراع.. تحذير عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن اختطاف الحوثيين السفينة جالاكسي

لماذا أمرنا الرسول بإطفاء الأنوار ليلا عند النوم؟.. 3 أسباب لا تعرفها

المرشح الرئاسي حازم عمر: مصر لا تسعى للعدوان.. ونحاول خلق علاقات جيدة مع الدول

خلال عام سنبيدهم جميعًا.. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين عن غزة على الهواء|شاهد

بعد انتهاء العلاقة بالتراضي.. تصرف مفاجئ لاسوريو لصالح نادي الزمالك

شح المعروض يرفع أسعار السجائر إلى مستوى غير مسبوق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض اللافت.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بالأسود الناعم.. هبة مجدي تستعرض جمالها عبر إنستجرام| شاهد

رفقة ابنتها.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها | شاهد

ظهور أول حالة إصابة بـ مرض زومبي الغزلان في أمريكا..ما مدى خطورته؟

فيديو

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ