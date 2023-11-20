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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماذا يفعل حازم عمر في ملف التعليم حال فوزه بانتخابات الرئاسة؟.. فيديو

حازم عمر
حازم عمر

رد المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، على سؤال الشخصيات العامة في الدولة بشأن تفاصيل برنامجه الانتخابي؛ استعدادا لخوض ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

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المرشح الرئاسي حازم عمر: الدولار جزء من مشكلة الاقتصاد المصري| فيديو

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حازم عمر يكشف عن أول قرار حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.. فيديو

أكد المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن تجربة الانتخابات البرلمانية أثبتت قوة عمل حزب الشعب الجمهوري على الأرض.

 

وبشأن ملف الحبس الاحتياطي، شدد المهندس حازم عمر على أن «أسورة» القدم الإلكترونية ضرورية للعمل بها في مصر، معلقا: الأمر متروك للقاضي.

 

وحول ملف التعليم علق حازم عمر قائلا: يجب التقارب بين التعليم العام والخاص، وفي الوقت الحالي أصبح التعليم الخاص أفضل من حيث الجودة من التعليم العام عكس الزمن الماضي.

 

وتابع: سيتم فرض ضريبة استثنائية بقيمة 5% على المنشآت التعليمية الخاصة وفق تشريع قانوني، مع تقديم حوافر للمدارس في مجالات عدة مع الوفرة والتنافسية للمدارس مع حفظ حق الأسرة، ووضع الضريبة بصندوق خاص داخل الموازنة العامة للدولة، ويكون وجه الإنفاق في غرض تحصيلها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.


 

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