لا حماس.. وزارة الخارجية الأمريكية تكشف مستقبل قطاع غزة بعد إنتهاء الحرب

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إنه لا يمكن لحركة حماس أن تواصل حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن إسرائيل ليس لديها الحق أيضا في احتلال غزة بعد إنتهاء الحرب، لافته إلى الفلسطينيون هم من سيقررون.

قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين: "لا أعتقد أن وجود كيان أممي للحماية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب يعد حلا".

وأضاف جوتيريش، أنه يجب البحث في حل الدولتين فور انتهاء الحرب، لافتا إلى أنه على السلطة الفلسطينية أن تضطلع بدورها في غزة.

كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يجب وقف إطلاق النار في غزة فورا وإيصال المساعدات الإنسانية والإفراج عن المحتجزين وحماية المدنيين، مشيرا إلى أننا نشهد قتلا للمدنيين غير مسبوق وآلاف الأطفال قتلوا في غزة.