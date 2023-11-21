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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صبحي يشهد جلسة حوارية لمبادرة شارك الكلمة كلمتك

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فعاليات الجلسة  الحوارية التى أقامتها الوزارة ضمن فعاليات  الحملة القومية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بهدف  تعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تضمنت الجلسة الحوارية شرح  ضوابط التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأهمية المشاركة في الانتخابات  باعتباره واجب وطني  ، فضلاً عن عرض  ألية  فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية ودور مندوبي المرشحين ووكلائهم، وكذا التوعية بخطوات التصويت الانتخابي الصحيح ، ومبطلات التصويت.

تحدث بالجلسة كل من المستشار علاء قنديل عضو الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، والمستشار وليد محمود عضو الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والدكتور محمد سلمان طايع أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، وأدار الجلسة محمود جابر عضو وحدة السياسات والمتحدث الرسمي باسم نموذج محاكاة مجلس الشيوخ وبرلمان الشباب.

كما تطرقت الجلسة  إلى جهود الهيئة  الوطنية للانتخابات فى التسهيل  علي المقيمين بالخارج في إجراء عملية التصويت والمقرر لها أول ديسمبر المقبل، وكذا آليات الاستعلام عن مقار الانتخابات.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية مشاركة المواطنين والشباب فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مشهد ديمقراطى يؤكد تطور الدولة المصرية ودور الشعب فى اختيار من يمثله.

لفت الوزير إلى التوسع فى الجلسات الحوارية التى تعقدها الوزارة على مستوى جميع المحافظات للتوعية بالعملية الانتخابية والتصويت الانتخابى الصحيح.

حضر اللقاء من وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير، وايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، وراندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب.

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