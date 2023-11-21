فيتوريا يكشف شرطه الوحيد لضم صبحي وفتوح للمنتخب في أمم إفريقيا |فيديو

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن شرطه الوحيد لضم محمد صبحي وأحمد فتوح، ثنائي نادي الزمالك، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن المدرب البرتغالي روي فيتوريا، اشترط مشاركة محمد صبحي وأحمد فتوح، مع الزمالك للانضمام للمنتخب في أمم إفريقيا.

وأوضح هاني حتحوت، إن المدرب البرتغالي روي فيتوريا، عقد جلسة مع أحمد فتوح ومحمدصبحي عقب مباراة سيراليون وطالب ثنائي الزمالك، بضرورة حل أزمتهم مع القلعة البيضاء، وإلا سيتم استبعادهم من كأس الأمم الأفريقية .



