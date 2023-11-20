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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المرشح الرئاسي حازم عمر: مصر لا تسعى للعدوان.. ونحاول خلق علاقات جيدة مع الدول

حازم عمر
حازم عمر

كشف المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، عن خطته وبرنامجه الانتخابي بشأن أزمة القضية السكانية، مشيرا إلى أن المساجد والكنائس والمدارس لها دور كبير في التوعية، وبشأن ملف الصحة؛ أكد أنه يحتاج أموالا كثيرة سواء في ملف الرعاية الصحية أو في القوى البشرية، أو تنوع الأدوية والأبنية وتطوير المستشفيات

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وأكد المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أنه بشأن أزمة الدين هناك نحو 5 تريليونات دين تحتاج التحقق في مسارات عدة وهي «سداد الأقساط، مبادلة الديون، استبدال أدوات الدين، إعادة جدولة الديون».

وعلق حازم عمر قائلا: قبل عملية طوفان الأقصى بـ 3 أسابيع توقعت بعين السياسي ما سيحدث، ولو كنت موجودا في ذلك الوقت سأتحدث عن وجوب وقف إطلاق النار فورا ثم الحديث عن ما بعد الحرب مع أمريكا والدول الغربية.

وواصل حازم عمر: أتوقع وقف الحرب خلال أسبوعين، وأمريكا ليست مستعدة لشرق أوسط ملتهب ولا يخدم أحد التوسع بنطاق المواجهات في الشرق الأوسط، ولجام إسرائيل هي أمريكا، والخط الأحمر في أزمة غزة «التهجير من قطاع غزة لسيناء أو الضفة الغربية».

وبشأن السد الإثيوبي، نوه قائلا: هو سد كهرومائي غير مستهلك للمياه يحجز المياه فقط لأنه ليس سد ري، ولكن تأثيره حال انخفاض إيراد النيل الأزرق وهو (الجفاف الممتد) وإثيوبيا لن تستطيع الاقتراب من خطوطنا الحمراء، ومصر لا تسعى للعدوان بل نحاول عمل علاقات جيدة مع دول حوض النيل.

وحول قضية السكان، اختتم عمر: «نحتاج لتوعية المواطنين بإنجاب 2 أو 3 مش 5 و6 عشان تقدر تربي، ودا دور المساجد والكنائس والمدارس».

حازم عمر المرشح الرئاسي

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