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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة كبرى.. ماذا فعلت غزة بالعالم.. الرأي العام الأمريكي غاضب على بايدن

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

 

اعتبرت صحيفة الجارديان البريطانية أن دعم الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي يضر بسمعة أمريكا في الخارج، ويضر بفرص إعادة انتخابه ويطيل المعاناة في غزة.

 

وذكرت إن المعاناة الإنسانية المدمرة والمؤلمة للغاية  في غزة والتي سببها رد إسرائيل على ما قامت به حماس في 7 أكتوبر ستترك أثرا دائما على كل من يشهدها.

وقد يتبين أيضًا أن الضرر السياسي الذي يلحقه الاشمئزاز العالمي الناتج عن ذلك بحليف إسرائيل الرئيسي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبالنظام الدولي القائم على القواعد بقيادة الغرب، غير قابل للإصلاح.

وكرر بايدن دعمه القوي لإسرائيل في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي. وقال إنه لا يعرف متى سينتهي الهجوم على غزة، حيث أفادت التقارير أن أكثر من 13 ألف فلسطيني استشهدوا.

لقد تعزز الانطباع بأن بنيامين نتنياهو ، رئيس وزراء إسرائيل، لا يستمع حقاً للأميركيين، ويستمر في رفض أي شكل من أشكال وقف إطلاق النار بينما تظل حماس غير مهزومة والإسرائيليون محتجزون كرهائن.

وعلى الرغم من عزلتها الواضحة، رفضت إسرائيل بفظاظة القرار الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي والذي يدعو إلى هدنة إنسانية ممتدة، باعتباره "منفصلاً عن الواقع على الأرض". 
ولم تستخدم الولايات المتحدة ولا المملكة المتحدة حق النقض ضد القرار، على عكس التصويتات السابقة. أصبحت التصريحات الأخيرة الصادرة عن كلا البلدين تنتقد بشكل متزايد.

وذلك لأن الضغط على بايدن للتدخل بقوة أكبر يتزايد – وقد بدأ في الانحناء. 
وأصر الأسبوع الماضي على أن وقف إطلاق النار ليس “واقعيا” ولجأ إلى لغة عاطفية في التحذير من أن حماس تخطط لمزيد من الهجمات.

من الواضح أن توجه بايدن لا يتماشى مع الرأي العام الأمريكي والعالمي لكنه لم يستفسر عن أرقام الضحايا الفلسطينيين كما حدث من قبل وبدا أنه يقبل أن القصف الإسرائيلي كان "عشوائيا".
ويشير استطلاع جديد إلى أن 68% من الأمريكيين يريدون وقف إطلاق النار ، بينما يعتقد ما يقرب من 40% أن بايدن يجب أن يعمل "كوسيط محايد" بدلاً من المدافع عن إسرائيل.


الناخبون الديمقراطيون غير متأثرين بشكل خاص. وأظهر استطلاع آخر أن 56% يعتقدون أن الرد العسكري الإسرائيلي قد ذهب إلى أبعد من اللازم ، بزيادة قدرها 21% خلال شهر واحد.

وذكرت الصحيفة إن الغضب الشعبي بشأن غزة يعكر صفو السياسة الداخلية لحلفاء أميركا المقربين. 
وفي المملكة المتحدة، أدت قضية وقف إطلاق النار إلى انقسام حكومة كير ستارمر المنتظرة. وهناك خلاف بين فرنسا وألمانيا أيضاً.

الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي غزة المعاناة الإنسانية المدمرة

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