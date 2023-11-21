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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 21/11/2023.. تحديد الهدف مهم

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل – (21 مارس – 19 أبريل) يتميز مواليد هذه الفترة بالنشاط والحيوية وحب الحياة ولكنهم يغضبون بسرعة.

ونستعرض لكم في هذا التقرير أهم توقعات مواليد برج الحمل وحظك اليوم الأحد

 

توقعات برج الحمل وحظك اليوم 21/11/2023 على الصعيد العام.


ابتعدِي عن كل القيود العقلية والتي تقيد تفكيرك اليوم،  الشيء الوحيد الذي يعيقكِ هو عقلكِ. لا تخافي من الفشل. البطاقات في صالحِكِ. المضي قدماً في الموقف الذي ستنجحين فيه، وستفعلين ذلك. عواطفِكِ قوية ونشطة. الأمور لها صدى جيد بالنسبة لكِ، لذا تحدثي عن رأيكِ بصراحة.

برج الحمل 21/11/2023 على الصعيد المهني

تحديد الهدف مهم. إذا لم يكن لديكِ أهداف في ذهنِكِ - على المدى القصير والطويل - فكيف تعرفين إذا كنتِ على الطريق الصحيح؟ تأكدي من أن لديكِ خطة موضوعة وأنكِ تعملين بوعي على تحقيق أهدافِكِ.

برج الحمل 21/11/2023 على الصعيد العاطفي

قد لا تعني الطاقة النجمية الحالية أنكِ ستستمتعين بأجمل ليلة على الإطلاق مع من تحبّين، ولكنكِ ستشعرين بالسلام في صحبتهم لمرة واحدة. عادةً ما تكونين مشغولة للغاية في مساعدة الآخرين وتقديم دعمِكِ لأسباب جديرة بالاهتمام لدرجة أنكِ غالباً ما تنسين أن شريككِ يحتاج أيضاً إلى التواجد في الجوار من وقت لآخر. استمتعي بقربكِ.

برج الحمل 21-11-2023 على الصعيد الصحي

هناك قوة في معرفة ما تريدين، لكن هذا ليس بالأمر السهل دائماً!  وسرعان ما تطلبين شيئاً لمجرد الحصول عليه أفضل طريقة للعثور على ما تريدينه هي معرفة ما تحتاجينه. إذا كنتِ تعلمين أنكِ بحاجة إلى خضروات مغذية في نظامِكِ الغذائي، فستصبحِ قائمة احتياجاتِكِ على الفور أكثر قابلية للإدارة وتكون القوة بين يديكِ لاتخاذ القرار.

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