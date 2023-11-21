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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الزمالك السابق يكشف سبب حل أزمة مستحقات أوسوريو بهدوء | فيديو

اوسوريو
اوسوريو

أشاد محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، بقرار إدارة القلعة البيضاء، بإقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، من منصبه.

وقال محمد صلاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،: "أؤيد قرار مجلس إدارة نادي الزمالك، برحيل خوان كارلوس أوسوريو، من تدريب الفريق البيض".

وتابع: "أوسوريو كان سببا في وصول نادي الزمالك لهذا المستوى، فهو لم يكن يستمع للجهاز المعاون، ولكن يحسب له رحيله عن النادي الأبيض بدون إحداث أي مشاكل".

وأضاف محمد صلاح: "شعور المدرب الكولومبي أوسوريو بالخطأ تجاه الزمالك من أسباب تنازله عن جزء من مستحقاته وحل أزمته مع الفارس الأبيض".

واختتم قائلا: "قرار الاستغناء عن الثلاثي تاريخي، ولكني أتمنى حل الأزمة، والقرارات الانضباطية غابت عن الزمالك لمدة 50 عاما، وأشعر أن الزمالك سيعاني من أجل فك القيد والمجلس مظلوم".

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