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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن سلامة: لأول مرة في التاريخ يقصف مستشفى به مرضى وآلاف النازحين

قطاع غزة
قطاع غزة

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن جرائم الحرب اقترنت بالنزاع المسلح، سواء حرب بين دولتين، مثل روسيا وأوكرانيا، أو حرب أهلية داخلية مثل السودان، أو نزاع مسلح تحكمه اتفاقية جنيف مثل فلسطين، وهذه الجرائم قتل فيها الأبرياء والرهائن دون التمييز بين العسكري والمدني، والأهداف المدنية المحمية مثل المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات والمباني السكنية التي لا تستخدم عسكريا، فهذا محرم، فضلا عن الرفض التعسفي لإنشاء مناطق آمنة ولإدخال المساعدات.

وأضاف في مقابلة لبرنامج مصر جديده مع الإعلامية انجي أنور على قناة etc أنه  لأول مرة في التاريخ تقصف مستشفى تحوي مرضى وآلاف النازحين، ويجب على إسرائيل إثبات استخدام حماس لمستشفى الشفاء.

واكد أن القانون الدولي الإنساني يلزم أن تكون هناك تناسب في استخدام القوة لأن القانون الدولي نشأ من أجل حماية المدنيين وبشرط عدم اشتراك هؤلاء المدنيين في  النزاع المسلح ويهدف القانون الدولي إلى أنسنة النزاع المسلح بمعنى إذا استطعت أن تجرح فلا تقتل وإن استطعت أن تأسر فلا تجرح.

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