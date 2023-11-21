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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد عبدالعزيز يكشف تفاصيل أول لقاء جمعه بالسيسي في 2013

خالد عبدالعزيز
خالد عبدالعزيز

قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن أول لقاء جمعه بالمشير عبدالفتاح السيسي وقتها، كان يوم حلفه اليمين بتولي حقيبة وزارة الشباب.

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خالد عبدالعزيز يكشف التحدي الأول له بعد توليه حقيبة وزارة الشباب

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يتابعه قبلها لأنه تم تعينه وزيرًا للدفاع في أغسطس 2012، وكان أملهم أن يخلصهم من حكم الإخوان، مشيرًا إلى أنه تم تحديد أول اجتماع لمجلس الوزراء وكان كل مرة يتم في مكان مختلف بسبب ظروف البلد وقتها.

وتابع، أن المشير السيسي وقتها كان قليل الكلام ولكنه كان دقيق الملاحظات، وكان هناك تدقيق في متابعة كل وزير لملفه لأن هناك ظروف تجعل الحكومة والأجهزة في حالة تركيز والمشير السيسي، كان يجاوب وقت الراحة على قدر السؤال فقط ولكن كانت كل الأعين عليه لأن الناس كانت ترى الحاجة لانتخابات رئاسية ووضع خارطة طريق.

وتابع، أنه في 3 يوليو الحديث عن الدستور والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية وحدث تعديل وقدمت الانتخابات الرئاسية بناء على مطالبات الشارع والنخبة.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

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