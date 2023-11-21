نائب بمطروح يشيد بقرار الرئيس السيسي بسرعة استقبال الأطفال الفلسطينيين المبتسرين

قال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بأن الدولة المصرية لم تتخل يوما عن دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وإنسانيا، في ظل تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة وما يمارسه من إرهاب ممنهج واضطهاد وتهجير وقهر وإبادة وحشية في حق شعبه.



وأشاد أمين حزب حماة الوطن بمطروح بتوجيهات وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، التنسيق مع مستشفيات غزة لاستقبال الأطفال الفلسطينيين المبتسرين وسرعة إجراءات نقلهم بسيارات الإسعاف المجهزة بمتابعة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حيث وصول 28 طفلا من الأطفال المبتسرين، اليوم الإثنين، عبر معبر رفح البري.

وأكد النائب عيسى أبو تمر أمين حزب حماة الوطن بمطروح، بأن الأولوية الأولى للدولة المصرية في قضايا المنطقة هي الدفاع عن حقوق الفلسطينيين لن تتغير فهي أم القضايا التاريخية، حتى يتوقف نزيف الدم وتنتهي الحرب الموجهة إليه ويحصل على حقوقه كاملة، سواء بالعمل على وقف التصعيد أو إرسال المساعدات الطبية، إيمانا بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق شعبها في السلام الآمن.

وأوضح أن موقف القيادة السياسية ثابت للعالم بعدم تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير أهل غزة، وتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، بتيسير قوافل طبية غذائية، بالإضافة لدعم القطاع بالوقود التي دخلت عبر معبر رفح المصري الذي يعمل على مدار اليوم، لمساعدة أهالينا الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتزامن مع دخول المصابين للعلاج بالمستشفيات المصرية.

وأشار أننا على العهد، سوف نظل نحن قبائل وأهالي مطروح بكافة فئاتهم، حماة الوطن من بوابتها الغربية، وخلف القيادة السياسية وتأييد ودعم كافة القرارات والحفاظ على الأمن القومي المصري.