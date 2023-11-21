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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاح صوابع زينب.. منة فضالي توجه رسالة إلى هالة صدقي

صدى البلد

شاركت الفنانة منة فضالي، صوراً تجمعها بالفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وكتبت منة فضالي: “‏الحب كله، ‏بحبها من قلبي، وأحلى شغل معاكي، كفاية قلبها وروحها الحلوة، زينب في ⁧‫صوابع زينب‬⁩، مبروك يا قلبي، نورتي المسرح، وأنتي إضافه لأي عمل، وحقيقي أنتي مكسب لأي حد يعرفك أو يشتغل معاكي، ‏بحبك يا ملكة، أحلى هالولة”. 

مسرحية صوابع زينب

تعرض مسرحية “صوابع زينب"، في بوليفارد سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض من 16 إلى 20 نوفمبر.

وتدور قصة مسرحية صوابع زينب حول سيدة بهذا الاسم أم لثلاث بنات، هم سندس وداليا ونانسي يعيشون معاً في إحدى الأحياء الشعبية وتدور أهداف زينب في الحياة حول زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم. إلا أنها تواجه صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة وهو ما يجعل من الصعب سيطرتها عليهم، ليبدأ المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها في التقرب منها تدريجياً فتقرر زينب أن تستغل عنتر في خطة لتربية بناتها وترويضهم وسط إطار كوميدي طريف.

أسعار تذاكر مسرحية صوابع زينت

وتم طرح أسعار التذاكر وهي مكونة من 4 فئات، الأعلى سعرها 950 ريالا سعوديا أي ما يوازي 7800 جنيه مصري، أما الفئة الثانية فهي 800 ريال سعودي (6600 جنيه مصري)، والفئة الثالثة 770 ريالا (6300 جنيه مصري) أما الفئة الأخيرة فهي 650 ريالا (5300 جنيه مصري).

الأحياء الشعبية الفنانة هالة صدقي الفنانة منه فضالى هالة صدقي ضمن فعاليات موسم الرياض صوابع زينب فعاليات موسم الرياض

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