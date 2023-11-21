اتحاد الكرة: لا توجد مجاملات بمنتخب الشباب والوقت لم يكن في صالح "وائل رياض"

علَقَ عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم على خسارة المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عامًا أمام نظيره التونسي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورة شمال إفريقيا التي تستضيفها نسور قرطاج في الوقت الحالي.

وقال عامر حسين في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

"الوقت لم يكن كافيًا أمام الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة وائل رياض شيتوس في تجهيز اللاعبين واستكشاف المزيد من العناصر لضمها إلى قائمة الفراعنة، وكان هناك رغبة منه في خوض البطولة للتعرف على اللاعبين استعدادًا للبطولات الرسمية المقبلة".

وأضاف: "لا توجد مجاملات في اختيارات اللاعبين داخل جميع المنتخبات الوطنية، أتعجب ممن يرددون هذه النغمة، لأن المدير الفني لن يجامل على حساب نفسه، وفي النهاية الملعب هو الفاصل، كما أن هذا الجيل من اللاعبين سيكون نواة للمنتخب الأول فيما بعد".