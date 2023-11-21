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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد السلام نجاح: أتمنى استمرار فيتوريا حتى ولو لم يتوج بأمم إفريقيا

صدى البلد

أبدى عبد السلام نجاح نجم نادي حرس الحدود السابق، رضاه التام عن آداء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام سيراليون مساء أمس الأول ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامته في المكسيك، كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي جمعت المنتخبين على ملعب صامويل دو كانيون في ليبيريا وانتهت بفوز الفراعنة بثنائية محمود حسن تريزيجيه.

وأضاف عبد السلام نجاح في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN":

" المنتخب قدم آداء مميز أمام جيبوتي وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والفراعنة يسيرون بشكل جيد تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، وأتمنى استمراره بغض النظر عن نتائج المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية المقبلة التي ستقام في كوت ديفوار بيناير المقبل"

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