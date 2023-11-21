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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة: فيتوريا صاحب القرار بشأن الثلاثي المستبعد.. وميكالي مكسب كبير

صدى البلد

علَقَ عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، على أزمة الثلاثي المستبعد من معسكر المنتخب الوطني الأول قبل مباراة سيراليون (حسين الشحات، طارق حامد، إمام عاشور)؛ بسبب ما بدر منهم عقب مباراة جيبوتي في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامتها في المكسيك، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عامر حسين في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد رفضوا التدريب مع المستبعدين عقب مباراة جيبوتي في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني بسداسية، والجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا اتخذ القرار المناسب من وجهة نظره، وهو صاحب الرأي والأخير في عودة الثلاثي أو استمرار استبعادهم.

وكشف عامر حسين عن رأيه في معسكر المنتخب الأولمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: "معسكر المنتخب الوطني الأولمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة سينتهي غدًا، وكانت هناك مفاوضات مع الاتحاد الأمريكي؛ لإقامة مباراة ودية، إلا أنها تعثرت، لكن بالتأكيد الجهاز الفني بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، حقق الاستفادة الممكنة من المعسكر".

وتابع: "ميكالي مدير فني مميز، ومكسب كبير للمنتخب الأوليمبي، وسبق أن قاد المنتخب البرازيلي الأوليمبي للتتويج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 2016 التي أقيمت في ريو دي جانيرو، وأتوقع ظهوره بشكل قوي مع الفراعنة في أولمبياد باريس المقبلة".

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