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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بليغ أبوعايد: يجب محاسبة غرابة على تصريحاته بشأن استبعاد ثلاثي المنتخب

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي بليغ أبو عايد، أن منتخب مصر حقق الهدف الأهم والوصول للنقطة السادسة من انتصارين على جيبوتي وسيراليون، مشيرًا إلى أن الجميع حاليًا بات على علم بالتشكيلة التي يعتمد عليها روي فيتوريا في المباريات الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك عدة أخطاء ظهرت في أداء المنتخب الوطني في المباراة الماضية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "كانت هناك أخطاء في وسط الملعب مما جعل هناك عبئ كبير على خط الدفاع، ومركز زيزو مع المنتخب أصبح علامة استفهام ولم يقدم نفس الأداء الذي يظهر به مع الزمالك، وأعتقد أن فيتوريا سوف يحل جميع المشكلات والجيل الحالي مميز وقادر على التأهل للمونديال القادم والمنافسة بقوة على أمم إفريقيا".

وأضاف: "هناك لاعبين من الجيل الحالي لن تلحق بكأس العالم، وبالتالي فأن لديهم فرصة كبيرة في المنافسة بقوة والتتويج بأمم إفريقيا، وفيتوريا استطاع توفير البديل في كل مركز، وأصبح لديه خيارات عديدة من أجل اختيار التشكيلة لأي مباراة، وأتمنى التأهل للمونديال وتحقيق نتائج إيجابية".

وتابع: "الجميع في منتخب مصر ينتظر عودة أحمد حجازي للدفاع، لأنه لاعب مطمئن لأي مدير فني وكذلك الجماهير، والأزمة واضحة في أننا نبحث عن اللاعب الذي يلعب بجوار محمد عبدالمنعم".

وأكمل: "من الطبيعي قيام فيتوريا بعمل تغييرات في تشكيلة منتخب مصر أمام سيراليون، والخلل كان في الأداء كان واضحًا وهناك تراجع ظهر في مستوى بعض اللاعبين مثل حمدي فتحي الذي كان متألقا في معسكر الإمارات ولم يظهر بنفس المستوى في المباراة".

وواصل: "انتماء الجمهور للأهلي والزمالك أكثر من المنتخب المصري، والدليل عندما قام روي فيتوريا بضم فتوح وصبحي كان هناك حالة حزن وغضب من جمهور الزمالك، وأيضا جمهور الأهلي لم يكن راضيًا عن استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات".

وزاد: "من المقرر أن يقدم فيتوريا تقرير للاتحاد عن واقعة استبعاد طارق حامد وامام عاشور وحسين الشحات، والتقرير هو قرار تأديبي لعدم التزام الثلاثي بالتدريب بعد لقاء جيبوتي، والاستبعاد مرتبط بلقاء سيراليون فقط، ومحمد خالد غرابة (قليل الخبرات) وليس هذه المرة الأولى التي يدلى فيها بتصريحات تثير الأزمات، وتواجده مجاملة من حازم إمام، وتجربة إيهاب لهيطة أيضا كانت فاشلة وشهدت الفترة التي عمل فيها أزمات كثيرة".

وأتم: "تصريح غرابة أحرج فيتوريا، وتدخل في أمور تثير الأزمات، ولابد من قيام اتحاد كرة القدم بمحاسبة المدير الإداري لمنتخب مصر".

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