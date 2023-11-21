فيديو متداول لمزاح ثقيل بين صديقين بالعراق ينتهي بكارثة.. شاهد

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع وذلك عبر تطبيق تويتر الكثير من الجدل ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي وذلك خلال الساعات الماضية.

قد وثق مقطع الفيديو لحادث مروع ومأساوي وقع في بغداد، وهو لمزاح بين صديقين بالسلاح مما أسفر عن مقتل أحدهما.

و قد ظهر الشابان في مقطع الفيدو وهما يمازحان بعضهما البعض بواسطة السلاح، حيث كان أحدهما يجلس داخل سيارة ويقوم بإطلاق الرصاص في الهواء، بينما كان الآخر يقفان بجانب السيارة.

وفي اللقطات التالية من الفيديو، قد تحركت السيارة فيما قام الشاب الذي كان يجلس بداخلها بإطلاق النار على صديقه الذي كان يقفان بجانب السيارة ، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في الرأس.

وقد كشف وسائل الإعلام العراقية أن الشاب قد توفي وهو متأثرًا بإصابته، فيما قد تم اعتقال الشاب الذي أطلق النار عليه.

وتعد هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في بلدة العراق، حيث شهدت البلاد في الآونة الأخيرة العديد من الحوادث المماثلة والتي قد أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا وقد يعود السبب في هذه الحوادث إلى عدم وعي المواطنين بمخاطر التعامل مع الأسلحة.