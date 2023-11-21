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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ما تقلقوش| انتشار رائحة غاز في مصر الجديدة بسبب بعض الأعمال.. الخميس

رائحة الغاز
رائحة الغاز

كشفت وزارة البترول و الثروة المعدنية، عبر الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس)، أنه سيكون هناك انتشار لرائحة الغاز الطبيعي، في منطقة مصر الجديدة، خلال الساعات الأخيرة، من مساء يوم الخميس المقبل .

وأوضحت أن ذلك يأتي نتاج تنفيذ أعمال ملء الخزان الرئيسي للغاز، بإضافة الرائحة لمحطة شمال هليوبوليس، وذلك بتاريخ الخميس 23 نوفمبر 2023، اعتبارا من الساعة 11 مساء.

وحذرت  الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المواطنين، من انتشار لرائحة الغاز مساء ذلك اليوم.  

هل يتم قطع الغاز؟

وأهابت الشركة، بالعملاء، عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ لضمان أمان العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه؛ لطمأنة العملاء، وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

وأكدت الشركة أنه في حالة وجود أي استفسار؛ يرجى الاتصال بالطوارئ من خلال التليفون الأرضي وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر 129.

البترول تاون جاس الشركة المصرية لتوزيع الغاز منطقة مصر الجديدة ملء الخزان الرئيسي للغاز

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