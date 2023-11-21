السفير علاء موسى يستهل نشاطه الدبلوماسي في لبنان بلقاء رئيس مجلس النواب

استهل السفير علاء موسى سفير مصر الجديد بلبنان نشاطه الدبلوماسي في بيروت بعد توليه مهام منصبه بزيارة بروتوكولية إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووصل السفير علاء موسى إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الخميس الماضي؛ ليتسلم مهام منصبه كسفير لجمهورية مصر العربية في لبنان، خلفا للسفير السابق الدكتور ياسر علوي.

وكان في استقبال السفير علاء موسى لدى وصوله مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت مدير المراسم بوزارة الخارجية اللبنانية زاهر العريضي والقائم بالأعمال في السفارة المصرية المستشار هاني خضر والقنصل العام المستشار محمد المشد وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية ببيروت.

كما حضر سفراء المجموعة العربية بلبنان ومن بينهم عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير فلسطين بلبنان السفير أشرف دبور وسفير المملكة العربية السعودية بلبنان السفير وليد البخاري وسفير الأردن ببيروت وليد الحديد والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بلبنان السفير عبد الرحمن الصلح وسفير المغرب محمد أكرين والقائم بالأعمال العراقي الوزير المفوض أمين عبد الاله النصراوي، وذلك إلى جانب عدد من الدبلوماسيين العرب.