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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الباقي هيتصدر.. أول دولة تستمر أسبوعا بكهرباء من الهواء والمياه فقط

طاقة نظيفة
طاقة نظيفة

شقت البرتغال طريقها الجديد للطاقة النظيفة، إذ بدأت سلسلة من الأرقام القياسية حيث استمرت لمدة ستة أيام متتالية، انتجت خلالها طاقة من مصادر الطاقة المتجددة أكبر مما تم استهلاكه في جميع أنحاء البلاد.

تحطيم الأرقام القياسية

وفقا لموقع “iflscience” تم تسجيل الرقم القياسي الجديد بين الساعة 4 صباحًا في 31 أكتوبر والساعة 9 صباحًا في 6 نوفمبر - 149 ساعة متتالية، محطمًا الرقم القياسي لعام 2019 البالغ 131 ساعة - والتي تم خلالها إنتاج 1102 جيجاوات ساعة من الطاقة المتجددة. انتهى هذا الأمر إلى أن يكون أكثر مما تحتاجه البلاد، حيث وصل الاستهلاك الصناعي والمنزلي إلى 840 جيجاوات في الساعة فقط.

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على الرغم من أن هذا السجل لا يعني أن محطات الوقود الأحفوري لم تكن تعمل على الإطلاق خلال هذا الوقت، إلا أن سجلًا وطنيًا آخر تم تسجيله خلال هذا الوقت أظهر أن ذلك قد يكون ممكنًا في المستقبل.

وبعد أن تغلبت على الرقم القياسي السابق البالغ 56 ساعة متتالية، تمكنت البرتغال أيضًا من الاستغناء عن الغاز الطبيعي لمدة 131 ساعة متتالية، وخلال 95 ساعة من تلك الساعات، أنتجت ما يكفي من الطاقة النظيفة التي يمكن تصدير بعضها إلى إسبانيا المجاورة.

وفي حديثها عن هذا الإنجاز في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت، قالت شركة REN، الشركة المسؤولة عن إمدادات الكهرباء والغاز في البرتغال: “تؤكد هذه الإنجازات المهمة أن البرتغال حافظت على مسار مستدام في الدمج التدريجي لمصادر الطاقة المتجددة المحلية”.

تعتبر البرتغال رائدة في مجال تحديد الاتجاه عندما يتعلق الأمر بالطاقة المتجددة. وفي حين أن بقية دول الاتحاد الأوروبي لم تتعهد بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2050 حتى عام 2019، فقد فعلت البرتغال ذلك في عام 2016 .

استخدام الفحم الاستهلاك الصناعي الأرقام القياسية

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