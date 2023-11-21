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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورات تدريبية مكثفة للفئات الطبية المتخصصة في الطوارئ والرعاية العاجلة بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نظمت دورات تدريبية مكثفة للفئات الطبية المتخصصة في الطوارئ والرعاية العاجلة في محافظة البحر الأحمر، بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ الإقليم، والذي أكد أهمية رفع كفاءة الأطقم الطبية بمختلف الاختصاصات؛ تأكيدا على مسئوليتنا جميعا تجاه إنقاذ حياة كل مواطن.

ونظمت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور إسماعيل العربي، مدير المديرية، بالتعاون مع قسم التدريب، دورة تدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية والطوارئ، حيث تم توفير كافة الإمكانيات والدعم الفني اللازم لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

حضر الدورة ما يقرب من 150 متدربا من فرق الأطقم الطبية المختلفة، حيث تم تدريبهم على دورات في إنعاش القلب والرئتين الأساسية، والتحكم في ممرات الهواء، والإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، وأساسيات التعامل مع السموم.

وتولت إدارة التدريب بالمديرية، بإشراف الدكتورة هديل يحيى، والدكتور هاني إبراهيم، مدرب الطوارئ، وفريق من مدربي الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والطوارئ، مهمة الإشراف على الدورة.

وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى تعزيز قدرات الأطقم الطبية في قسم الطوارئ، وتأهيلهم للتعامل مع حالات الطوارئ بطريقة احترافية وفعالة.

ويجب الإشارة إلى أن مثل هذه الدورات التدريبية تسهم بشكل فعال في تقليل المضاعفات الناجمة عن حالات المرضى، كما تسهم في إنقاذ حياة المواطنين.

وتأتي هذه الدورات؛ تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والطوارئ.

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