اليابان: دفاعاتنا الصاروخية على استعداد للتعامل مع أي وضع من كوريا الشمالية

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن المدمرات وأنظمة الدفاع الصاروخي التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية على استعداد للتعامل مع أي "وضع غير متوقع" قد ينشأ عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا يحمل قمرًا صناعيًا.

وقال كيشيدا، للصحفيين، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية الأمريكية: "حتى لو كان الهدف هو إطلاق قمر صناعي، فإن استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية يعد انتهاكا لسلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف رئيس الوزراء الياباني: "إنها أيضا مسالة تؤثر بشكل كبير على الأمن القومي".

من جهته، قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أخطرت اليابان بعزمها إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا، خلال الفترة من 22 نوفمبر الجاري وحتى الأول من ديسمبر المقبل، في اتجاه البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي.

وبعد إعلان كوريا الشمالية عزمها إطلاق القمر الصناعي، ذكر مكتب رئيس الوزراء الياباني، على منصة "إكس" ("تويتر" سابقًا)، أن الحكومة ستعمل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وآخرين لحث كوريا الشمالية على عدم المضي قدما في ذلك.

وعادة ما تحرص كوريا الشمالية على إخطار اليابان بخططها لإطلاق أقمار صناعية، وتفعل ذلك أيضا مع المنظمة البحرية الدولية.

وأطلقت كوريا الشمالية قمرا صناعيا، في 31 مايو الماضي، وانتهى به الأمر بالسقوط في البحر.

وسعت كوريا الشمالية، مرة أخرى، لإنجاز المهمة، في 24 أغسطس الماضي، لكنها انتهت بالفشل أيضا.

وتصف الولايات المتحدة وحلفاؤها اختبارات كوريا الشمالية لأنظمة الأقمار الصناعية بأنها انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تحظر أي تطوير لأي تكنولوجيا يمكن تطبيقها على برامج الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.