عايدة فهمي: أتمنى الفن يدعم القضية الفلسطينية زي زمان.. خاص

أعربت الفنانة عايدة فهمي عن حزنها واستيائها الشديد لما يحدث فى غزة وشعبها من عنف وقصف مستمر على يد الاحتلال الصهيوني.

وقالت عايدة فهمي فى تصريحات ل"صدي البلد": أن الموقف الحالي أكبر من جميع كلمات الحزن والاعتراض ، معلقة:" النصر جاي وأرض فلسطين ستظل لفلسطين والمرة دي بذات مش هتقوم لإسرائيل قومة".

وأشارت عايدة فهمي: أنها حاليًا تستعد لحملة مساعدة قوية لصالح شعب غزة ووقفة قوية ستكون على حدود رفح مباشرة ، بجانب إهتمامها الدائم بحملات مستشفي الهلال الأحمر المصري التى تدعم شعب غزة.

وعن إمكانية تقديم أعمال تدعم القضية الفلسطينية ، قالت عايدة فهمي أنها تتمني أن الفن يدعم القضية الفلسطينية بقوة مثل ما كان يحدث فى السنين الماضية خصوصًا عن طريق المسرح لأن أساسها الفني كان من المسرح.

وأضافت عايدة فهمي ، قائلة: زمان وأنا فى المدرسة كنا بنعمل قصائد شعرية وبنغنيها على العود فى جميع محافظات مصر ، وأتمنى إعادة هذه الشعور .

وكشفت الفنانة عايدة فهمي عن طبيعة دورها في مسلسلها الجديد “العودة”، والمنتظر أن يعرض خلال الأيام القادمة.

وقالت عايدة فهمي ، إنها في بداية الأمر أُغرمت بالدور لأنه صعيدي، لأنها تحب تجسيد الأدوار الصعيدية.

وعن طبيعة دورها فى المسلسل، قالت عايدة فهمي إنها تجسد دور الحاجة معالي التي يحترمها الجميع، وهي أيضًا أم ذو شخصية قوية جدًا لـ عصام السقا، ولكنها ليست متسلطة، وهي التي قررت أن تولي أبنها منصب العمدة ، ليستكمل الرحلة بعد والده.

