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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب حراس الأهلي السابق يكشف موقفه من العمل في الزمالك.. فيديو

صدى البلد

كشف طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بنادي المقاولون العرب، عن موقفه من العمل في نادي الزمالك، إذا عُرض عليه الأمر مستقبلًا.

وقال سليمان، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن «العمل داخل نادي الزمالك بالنسبة لي صعب، وأنا مرتبط بالنادي الأهلي».

وفي سياق آخر، أبدى طارق سليمان استغرابه من مستوى محمود أبو السعود، حارس المقاولون العرب، منذ بداية الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن محمود أبو السعود في الموسم الحالي لا يصنع الفارق مثلما حدث في الموسم الماضي.

واعتبر طارق سليمان أن محمود أبو السعود من أفضل حراس المرمى في الدوري المصري الموسم الماضي، حسب رأيه.

كما أشاد طارق سليمان بأحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لبلدية المحلة، معتبرًا أنه يمنح لاعبي بلدية المحلة ثقة غير محدودة تساهم في تألقهم مع الفريق هذا الموسم بعد صعودهم للدوري الممتاز.

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