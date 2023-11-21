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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل للقوات البرية الإيرانية .. ماذا يحدث؟

الجيش الإيراني
الجيش الإيراني

ذكرت قناة الميادين ان القوات البرية في حرس الثورة الإيراني  بدأت تدريبات تكتيكية في كرمان صباح اليوم.

وكان قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، قد قال  في رسالة إلى القائد العام لكتائب عز الدين القسّام محمد الضيف، إنّ طوفان الأقصى "ملحمة عظيمة" سطّرها المجاهدون في كتائب القسّام ومجاهدو المقاومة في غزّة.

وذكر قاآني للضيف: "المقاومة أظهرت بجلاء ضعف وهشاشة الجيش الإسرائيلي الغاصب، وأثبتت على نحو عملي وحاسم أنه أوهن من بيت العنكبوت، والضربات التي وجّهتها المقاومة لقوات العدو ومدرّعاته أثبتت للجميع أن المقاومة في غزة قادرة على المبادرة والابتكار".

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ونصت الرسالة أيضا علي  "لن تكون بعد طوفان الأقصى كما كانت قبله"، وهذا الإنجاز جعل أبناء الأمة يزدادون "التفافاً حول خيار الجهاد إيماناً بأن دخول المجاهدين للأقصى بات أقرب من أي وقت".

وأضافت  "شرف الأمة وعزّتها وكرامتها"، مؤكداً أنّ "إخوانكم الملتحمين معكم في محور القدس والمقاومة لن يسمحوا للاسرائيلي ومن يقف خلفه بالاستفراد بغزة وأهلها، ولن يمكّنوا للاسرائيلي من الوصول إلى أهدافه القذرة على مستوى غزة وفلسطين".

وتقدّم قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني من الضيف، ومن جميع المجاهدين وأبناء الشعب الفلسطيني، بالتهنئة على "هذا النصر المؤزّر والإنجاز الذي لا سابق له".

واتم قاآني رسالته قائلا : "نؤكّد العهد والميثاق والالتزام الإيماني والأخوي الذي يجمعنا، ونطمئنكم بأننا وضمن استمرارنا في الحماية والدعم المؤثّرين للمقاومة سنقوم بكل ما يجب علينا في هذه المعركة التاريخية.

حرس الثورة الإيراني تدريبات تكتيكية كرمان القوات البرية قناة الميادين

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