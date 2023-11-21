بقوة 3.5 درجة.. هزة أرضية جنوب شرق بغداد

سجلت المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق حدوث هزة أرضية جنوب شرق العاصمة بغداد".

وفي بيان لها قالت وزارة النقل العراقية "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 01:02:12 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،5) درجات وتبعد (35) كم جنوب شرق العاصمة بغداد".

وذكرت الوزارة في بيانها قائلة " المواطنين شعروا بالهزة ولم ترد أي خسائر تذكر".

كما ختمت الوزارة العراقية بيانها داعية المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي