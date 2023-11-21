"الجمهورية": استمرار الجهود المصرية الداعية لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن ترحيب مصر بقرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة في قطاع غزة، وضرورة عمل ممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات الإغاثية للسكان، يأتي في إطار الجهود المصرية التي لا تتوقف من أجل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بصورة مستمرة لتلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بعنوان "قرار مجلس الأمن واجب التنفيذ"- أن المجتمع الدولي بات مطالبا الآن وأكثر من أي وقت مضى بالاضطلاع بمسئولياته الإنسانية تجاه ما يحدث من كارثة إنسانية تستوجب الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن، واحترام المواثيق الدولية والإنسانية وضمان التزام الجانب الإسرائيلي بكافة بنود القرار ووقف النار فورا.

الجهود المصرية الداعية لوقف النار وإدخال المساعدات مستمرة

وأكدت صحيفة "الجمهورية" أن الجهود المصرية الداعية لوقف النار وإدخال المساعدات مستمرة في كافة الاتجاهات لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحمايته على أرضه ورفض تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم، وتوفير المساعدات الإنسانية لأبناء القطاع.