حزب حماة وطن بأسوان: ندعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لاستكمال مسيرة البناء

قال ياسين عبدالصبور، أمين حزب حماة الوطن بأسوان بأنه يدعم ويؤيد المرشح الرئاسي السيسى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ، لأن له العديد من الإنجازات فى العديد من المجالات والتى من أبرزها أنه نفذ حياة كريمة للمواطن المصري واهتم بالتطوير والبناء، حيث إنه لم يمر علينا رؤساء سابقون قاموا بهذا، وإنه أول رئيس للجمهورية يهتم بذلك.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه حزب حماة الوطن بأسوان بقيادة ياسين عبدالصبور، أمين الحزب، بنادى المعلمين بمدينة كوم أمبو شمال أسوان، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

دعم السيسى

وأشار ياسين عبد الصبور أننا فى مرحلة الجد ولابد أن نقدم ملحمة فى حب الوطن وفى حب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وأن هذا الكلام نابع من القلب ودون مجاملة.

وأوضح عبدالصبور أنه قبل تولى المرشح الرئاسي السيسى كانت هناك معاناة من مشكلات كثيرة أبرزها "الصحة، وانتشار فيروس سى"، لكنه استطاع من خلال مبادرة ١٠٠ مليون مصرى القضاء على تفشي المرض وتوفير العلاج لكافة المصريين المصابين بالمرض.

وأشار عبدالصبور إلى أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي سيحقق كافة أمنيات المصريين أهمها الاستقرار والأمن حيث أنه فى عامى ٢٠١١ و٢٠١٢ كان هناك انفلات أمنى والوضع صعب جدًا، ولكن حاليًا وخلال قيادته البلاد تنعم بأمن واستقرار وهذا يكفينا، والوطن المستقر يقدر بملايين الجنيهات.