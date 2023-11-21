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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

دبي قد تجمع 315 مليون دولار من طرح شركة سيارات الأجرة

تاكسي دبي
تاكسي دبي

تسعى إمارة دبي بدولة الإمارات لجمع ما يصل إلى 315 مليون دولار من طرح 24.99% من أسهم شركة "تاكسي دبي" المشغلة لسيارات الأجرة في الإمارة.

الشركة المملوكة من قبل دائرة المالية لحكومة دبي، قالت في بيان  اليوم الثلاثاء إن النطاق السعري للطرح جرى تحديده بين 1.80 و 1.85 درهم للسهم الواحد، ليتراوح بذلك حجم الطرح بين 1.251 مليار درهم (306 ملايين دولار)، و1.156 مليار درهم (315 مليون دولار).

وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، قالت الشركة التي تدير أسطول سيارات أجرة في دبي، إن عدد الأسهم التي ستتم إتاحتها للبيع تبلغ 624.75 مليون سهم.

وعينت الشركة "روتشيلد وشركاه" الشرق الأوسط كمستشار مالي مستقل، وعينت أيضاً "سيتي غروب جلوبال ماركتس ليمتد"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"ميريل لينش الدولية" كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب، وجرى تعيين "المجموعة المالية هيرميس" وبنك أبوظبي الأول كمديرين مشتركين.

وتبلغ حصة "تاكسي دبي" السوقية حوالي 44% حتى منتصف هذا العام، كما أنها تعمل أيضاً في خطوط أعمال التنقل الأخرى، بما في ذلك الحافلات ومركبات الليموزين ودراجات التوصيل.

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