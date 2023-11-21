بسبب وجبة عشاء.. حالات تسمم جماعي في ليبيا

كشف محمد الزيات مدير الإعلام والمعلومات بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي انه قد وصل 71 حالة تسمم في جنزور الليبية.

وذكر في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام ليبية أن المركز تلقي بلاغًا بوجود حالات تسمم داخل مستشفى جنزور بسبب تناولهم وجبة عشاء من أحد المطاعم داخل البلدية.

وأشار الي أن عدد حالات التسمم بلغ "71" حالة بينهم "3" حالات خطيرة والآخرين في حالة مستقرة.

وذكر قائلا : كما قمنا بتفتيش المكان وأخذ عينات من وجبات العشاء وتبين مبدئيًا الاشتباه في الدجاج المحضر في "الشاورما والسكالوب".

وأضاف الزيات : اتخذنا إجراءاتنا الضبطية بقفل المطعم وإحالة ملفه إلى النيابة العامة.

كما بعث برسالة طمأنة الي المواطنين قائلا : المركز يبذل جهودا من أجل سلامتهم وعدم حدوث مثل هذه الحالات من خلال جولاتنا التفتيشية التي نقوم بها بين الحين والآخر.