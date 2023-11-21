دور منظمات المجتمع المدني في انتخابات الرئاسة.. أستاذة قانون توضح

كشفت الدكتورة غادة حلمي، أستاذة القانون، عن دور منظمات المجتمع المدني في انتخابات الرئاسة، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت السماح لكل منظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

وقالت غادة حلمي، خلال لقاء لها لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “هند النعساني”، أن الهيئة الوطنية للإنتخابات طالبت المؤسسات بسرعة التسجيل للحصول على المواففقات اللازمة لمتابعة الإنتخابات.

الحصول على المعلومات اللازمة

وتابعت أستاذة القانون، أن منظمات المجتمع المدني، حصلت على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات التي لها الحق في دخول اللجان، والحصول على المعلومات اللازمة لسير العملية الانتخابية.