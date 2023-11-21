تريزيجية ينشر صوراً جديدة عبر انستجرام.. شاهد

شارك النجم محمود حسن تريزيجية لاعب المنتخب المصري صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر تريزيجية في الصورة بإطلالة متميزة من داخل الملعب أثناء مباراته الأخيرة.

أشاد الإعلامي عمرو الدرديري بمحمود حسن تريزيجيه عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب عمرو الدرديري : تريزيجيه موهبة تتفجر.

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق أن محمود حسن تريزيجيه دائما يطمع في تسجيل الأهداف ولابد من تواجده أساسيا بشكل دائم في تشكيل منتخب مصر.

تألق الشناوي

قال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سيراليون كان أخطر على مرمى منتخب مصر في الشوط الأول لولا فضل الله وتألق الشناوي لكانت الأمور أصعب".

وأضاف صلاح: "أتمنى أن يكون تريزيجيه أساسيا في تشكيل منتخب مصر بالنسبة لي أفضل من مرموش لأنه يقوم بالأشياء الإيجابية على المرمى".

واختتم صلاح: "تريزيجيه دائما عنده طمع إنه يسجل الأهداف ولذلك له الأفضلية دائما".