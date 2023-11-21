قاهر iPhone 15.. إزاي تشتري موبايل سامسونج الخارق Galaxy S24 قبل أي حد 

من المتوقع أن تستضيف Samsung حدث Unpacked التالي في 17 يناير ، حيث سيتم تقديم سلسلة Galaxy S24، ويقام الحدث في الولايات المتحدة ، والآن يدعي أحد المسربين أنه يكشف جدول زمني مسبق الطلب والمبيعات.

وفقًا لـ Tarun Vats ، ستبدأ الطلبات المسبقة مباشرة بعد الحدث ، مع توقع وصول الشحنات بين 26 و 30 يناير ، يتبعها إطلاق سوق كامل بعد ذلك.

سيقام الحدث في سان خوسيه ، كما يقول ، والذي لا يعتبر تقنيًا نفس سان فرانسيسكو ولكن في نفس منطقة الخليج حيث يوجد الكثير من شركات التكنولوجيا ، بما في ذلك جوجل في ماونتن فيو و فيسبوك في بالو ألتو و آبل في كوبرتينو.

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يجب أن يظهر الثلاثي من هواتف Galaxy S24 المتميزة بنفس تصميم S23 ، لكننا نتوقع الكثير من التحسينات على مستوى السوفت وير ، بما في ذلك One UI 6.1 و Generative AI المسمى Gauss.

من المتوقع أن يكون Galaxy S24 و Galaxy S24+ مزودًا بمعالج Exynos 2400 في بعض الأسواق ، بينما سيأتي S24 Ultra فقط مع Snapdragon 8 Gen 3 مع نواة Cortex-X4 الرئيسية المعززة لوحدة المعالجة المركزية.