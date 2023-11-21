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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قاهر iPhone 15.. إزاي تشتري موبايل سامسونج الخارق Galaxy S24 قبل أي حد 

قاهر iPhone 15..إزاي
قاهر iPhone 15..إزاي تشتري موبايل سامسونج ال

من المتوقع أن تستضيف Samsung حدث Unpacked التالي في 17 يناير ، حيث سيتم تقديم سلسلة Galaxy S24، ويقام الحدث في الولايات المتحدة ، والآن يدعي أحد المسربين أنه يكشف جدول زمني مسبق الطلب والمبيعات.

وفقًا لـ Tarun Vats ، ستبدأ الطلبات المسبقة مباشرة بعد الحدث ، مع توقع وصول الشحنات بين 26 و 30 يناير ، يتبعها إطلاق سوق كامل بعد ذلك.

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سيقام الحدث في سان خوسيه ، كما يقول ، والذي لا يعتبر تقنيًا نفس سان فرانسيسكو ولكن في نفس منطقة الخليج حيث يوجد الكثير من شركات التكنولوجيا ، بما في ذلك جوجل في ماونتن فيو و فيسبوك في بالو ألتو و آبل في كوبرتينو.

قاهر iPhone 15..إزاي تشتري موبايل سامسونج الخارق Galaxy S24 قبل أي حد 

يجب أن يظهر الثلاثي من هواتف Galaxy S24 المتميزة بنفس تصميم S23 ، لكننا نتوقع الكثير من التحسينات على مستوى السوفت وير ، بما في ذلك One UI 6.1 و Generative AI المسمى Gauss.

من المتوقع أن يكون Galaxy S24 و Galaxy S24+ مزودًا بمعالج Exynos 2400 في بعض الأسواق ، بينما سيأتي S24 Ultra فقط مع Snapdragon 8 Gen 3 مع نواة Cortex-X4 الرئيسية المعززة لوحدة المعالجة المركزية.

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