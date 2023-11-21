عادل العمدة: ممارسات نتنياهو المتراكمة هي سبب الخسائر الكبيرة بالأرواح في غزة

قال اللواء عادل العمدة، الخبير الاستراتيجي، إن فكرة التغيير الجذري في الشرق الأوسط التي كان ينادي بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، هي مجرد صياغة يريد توصيلها لشعبه .

وأضاف اللواء عادل العمدة، الخبير الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن التغيير بالنسبة له ليس فى الشرق الأوسط أو فى المنطقة، بل قد يكون فى قطاع غزة فقط لاغير، نتيجة الأثار التي ترتبت علي الأحداث الجارية حتي الأن.

وتابع اللواء عادل العمدة، الخبير الاستراتيجي، أن هناك خسائر كبيرة جدا في الأرواح بين المدنيين والكثير من الضحايا والأطفال فى قطاع غزة، وهذا جاء نتيجة الأحداث والممارسات المتراكمة التي يقوم بها نتنياهو.