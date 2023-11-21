إعادة فتح بوغاز ميناء العريش البحري بعد تحسن الظروف الجوية

أعادت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الثلاثاء، فتح بوغاز ميناء العريش البحري بمدينة العريش، بعد تحسن الظروف الجوية بشمال سيناء.

وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري، فى تصريحات اليوم، أنه تمت إعادة فتح الميناء عقب استقرار وتحسن الأحوال والظروف الجوية، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية.

وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد أغلقت يوم الأحد الماضي، ميناء العريش البحري بسبب الظروف الجوية وسرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر.